استدعاء العشرات من سيارات لامبورجيني لمخاطر “خزان الوقود”

الخليج ٣٦٥ نت – قامت فولكس واجن مالكة لامبورجيني باستدعاء 48 سيارة لامبورجيني في الصين بسبب عيوب في خزانات الوقود، وذلك وفق بيان صادر من الهيئة الصينية المختصة بتنظيم الأسواق.
وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فإن عملية الاستدعاء تتضمن 32 سيارة “أفينتادور إس كوبيه” مصنعة في الفترة ما بين 10 يونيو 2017 إلى 5 أبريل 2018.
بالإضافة إلى 16 سيارة “أفينتادور إس رودستر” صُنعت في الفترة ما بين 16 يناير 2018 إلى 16 أبريل 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن خزانات الوقود المعيبة قد تشكل مخاطر على السلامة، منوهة إلى أنه سيتم استبدال الخزانات مجاناً.
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