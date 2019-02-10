كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تويوتا تكشف عن "تاكوما 2020" بتحديثات منتصف العمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سنشاهد تويوتا تاكوما 2020 بتحديثات جديدة في معرض شيكاغو للسيارات، و هي من السيارات المفضلة لدى الكثيرين في الولايات المتحدة، وقد حصلت على تحديثات منتصف العمر لموديل 2020.

التغييرات في الشكل الخارجي لتويوتا تاكوما 2020 محدودة, فحصلت على الشبك جديد، الإطارات 16 أو 17 إنش، كما تم توفير مصابيح أمامية LED. وبالنسبة إلى فئة TRD Pro للطرق الوعرة فقد حازت على شبك محدث ومصابيح أمامية وضباب LED، زخرفات كرومية، جنوط 18 إنش، لمسات سوداء بالمصابيح الخلفية، كما بات يتوفر لون أخضر جديد ينضم إلى خياراتها المتاحة الأبيض والأسود والرمادي.

داخلية السيارة تأتي بشاشة وسائط متعددة تعمل باللمس مقاس 8 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأمازون أليكسا. وتأتي جميع أنواع تاكوما قياسياً بمقعد كهربائي للسائق قابل للتعديل بـ 10 وضعيات مختلفة، إلى جانب حزمة تويوتا لاستشعار السلامة والتي تشمل تنبيه ما قبل الاصطدام والكشف عن المشاة وتنبيه الحفاظ على المسار ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومثبت سرعة متكيّف.

هذا وتستمر خيارات المحرك بلا تغيير، حيث تويوتا تاكوما 2020 تأتي قياسياً بمحرك 2.7 لتر 4 سلندر قوة 159 حصان وعزم دوران 244 نيوتن-متر بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات أو محرك 3.5 لتر V6 قوة 278 حصان وعزم دوران 359 نيوتن متر بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات مع قدرة على سحب أوزان تصل إلى 3,085 كجم.