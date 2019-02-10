إليك أسباب صوت صفير المكابح وكيفية علاجه

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر منظومة المكابح من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة التي يتوقف عليها نسبة كبيرة من عنصري الأمان والسلامة أثناء القيادة، ومثل أي جزء في السيارة فهذه المنظومة معرضة للأعطال والتلف، وهو ما قد يسبب خطراً كبيرا في حال إهمالها وعدم العناية بها، ومن أهم مؤشرات بداية تلف هذه المنظومة الهامة صدور صوت عالي مثل الصفير، ونوضح لك أسبابها وكيفية علاجها. إذا تآكل تيل المكابح ” فحمات الفرامل” وانتهت الطبقة المطاطية المصنوع منها، يبدأ الاحتكاك بين القطعة المعدنية التي تحمل التيل وبين قرص الفرامل “الطنبورة”، مما يسبب صوت الصفير، ويجب في هذه الحالة تغيير طاقم تيل المكابح بالكامل، حتى لا يتسبب في تلف قرص الفرامل. إذا تم تركيب تيل مكابح غير أصلي، فإن الضغط على المكابح يسبب زيادة في حرارة التيل، الذي يسبب بدوره صوت الصفير، لذا يجب عند اختيار تيل مكابح جديد عليك باختيار نوعيات أصلية. حال التأخر في تغيير تيل المكابح فإن ذلك يؤدي إلى اعوجاج قرص الفرامل، مما يسبب ارتجاج السيارة عند الضغط على المكابح مع ظهور صوت الصفير، ولعلاج اعوجاج القرص يجب خرطه، مع الحذر من تكرار الخرط لأنه يؤدي إلى تلف قرص الفرامل، وهو ما يكلف تغييره أموالاً طائلة. يسبب تحرك أحد البراغي من مكانه اهتزاز قرص الفرامل ” الطنبورة”، وتحرك قرص الفرامل واهتزازها في مكانها عند الضغط على بدال المكابح بسبب تراخي البراغي يسبب صوت عالي مثل الصفير، لذا عليك التأكد من أن تلك البراغي محكمة الغلق.

تحتوي مكابح السيارة على قطعة تسمى سلندر الفرامل، وهي تضغط على تيل المكابح، وبالتالي يقوم الأخير بانسداد الأسطوانة الخاصة بالتيل، ومع كثرة الاستخدام قد يتأثر السلندر أو المكبس الخاص به بعامل الحرارة مما يسبب الصفير، لذا يجب فحص سلندر الفرامل جيداً والقيام بتزييته من الداخل أو تغييره في حال التلف.

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