“بالصور” تعرف على أكبر جناح فاخر على متن رحلة بحرية.. السرير يكلف 750 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط شركة Regent Seven Seas Cruises للرحلات البحرية للكشف عن أكبر جناح شخصي على متن رحلة بحرية في التاريخ خلال عام من الآن.

يأتي جناح Regent Suite بمساحة 412.7 متر مربع، حيث سيكون على متن سفينة Seven Seas Splendor الكبيرة، ليضم بداخله ساونا، غرفة بخار، شرفة مساحتها 120.7 متر مربع، عدد لا متناهي من مميزات السبا العلاجية وسرير باهظ الثمن سعره 200,000 دولار (750,000 ريال).

يبدأ سعر تأجير الجناح عند 11,000 دولار (41,250 ريال) في الليلة، وقد تم حجزه بالفعل لأغلب أيام رحلة سفينة Seven Seas Splendor المخطط انطلاقها في 2020.

تعادل مساحة الجناح الفاخر البالغة 412.7 متر مربع ضعف مساحة متوسط حجم المنازل بعدة دول، حيث ستكون مساحته الداخلية 278.7 متر مربع، ما يضم بداخله رخام ايطالي وثريات ذهبية.

يأتي السرير الفاخر من صنع شركة Hastens السويدية الفاخرة، حيث سيحمل فراشاً يتطلب صنعه 18 شهر و300 ساعة متواصلة من العمل.

يضم الجناح أيضاً خادم شخصي لتحضير المشروبات ومساعدة الركاب على تجهيز سيارة خاصة لهم تعينهم على تنقلهم بالبر.

هذا ويمكن لهذا الجناح الفاخر أن يستوعب حتى 6 ركاب على متن سفينة Seven Seas Splendor التي ستبحر في فبراير 2020 بجولة عبر 375 مدينة حول العالم.