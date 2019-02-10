كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي ستكشف عن سيارة e-tron وسيارات هجينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخلي في أودي لصحيفة عن عملهم على سيارة اختبارية من عائلة e-tron ستكشف عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات. تقول المصادر أن السيارة ستكون SUV صغيرة مبينية على قاعدة عجلات MEB للسيارات الكهربائية. وإلى جانب السيارة الكهربائية الاختبارية ستكشف أودي عن سيارات هجينة ستكون أحدها Q5 الهجينة، وفي حين لم يؤكد المصدر السيارات الأخرى إلا أن A7 و A8 الهجينتين قد تكون من ضمنها.

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