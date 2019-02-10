استدعاء 1.7 مليون سيارة أخرى بسبب وسائد تاكاتا الهوائية

الخليج ٣٦٥ نت – كان يأمل الكثيرون أن تنتهي مشكلات وسائد تاكاتا الهوائية في وقت قريب، ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث، حيث أعلنت وكالة Associated Press الأمريكية أنه يجري حالياً استدعاء 1.7 مليون سيارة إضافية يحتمل حملها لوسائد هوائية ذات نافخات معطوبة، ما يتضمن عدة شركات مثل سوبارو، تيسلا، بي ام دبليو، فولكس واجن، اودي، شاحنات فان دايملر، مرسيدس وفيراري.

تسببت نافخات الوسائد الهوائية المعطوبة في موت 23 شخص على الأقل ومئات الإصابات، وذلك حتى دون وجود حوادث تؤدي لفتحها، حيث أن النافخات تنكسر أحياناً دون سبب، مؤدية إلى إنطلاق عدد من الشظايا نحو السائقين والركاب، وكانت شركات السيارات الأكثر تأثيراً بالاستدعاء الأخير كما يلي:

سوبارو: 826,144 سيارة من طرازات فورستر وليجاسي واوتباك موديلات 2010-2014

مرسيدس: 288,779 سيارة موديلات 2010-2017

بي ام دبليو: 266,044 سيارة موديلات 2000-2004

شاحنات فان دايملر: 159,689 مركبة موديلات 2015-2017

فولكس واجن/اودي: 119,394 سيارة موديلات 2015-2017

تيسلا: 68,763 سيارة من طراز موديل S هاتشباك موديلات 2014-2016

فيراري: 11,176 سيارة رياضية موديلات 2014-2017

هذا وتذكر وكالة Associated Press الأمريكية أنه حتى شهر ديسمبر الماضي، تم استدعاء 50.4 مليون سيارة وبيك اب وSUV ضمن فضيحة وسائد تاكاتا الهوائية، إلا أنه تم استبدال وسائد 27.2 مليون سيارة فقط حتى الآن، حيث تستمر حملة الاستدعاءات الأمنية الضخمة على هيئة عدة مراحل، على أن يتم استدعاء 10 ملايين وحدة تقريباً هذا العام، حيث قد يصل عدد المركبات التي تم استدعائها إلى 70 مليون وحدة، قرب انتهاء أكبر حدث استدعاء سيارات في تاريخ الصناعة بالكامل.