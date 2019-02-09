محكمة جدة ترفض احتجاز طائرات ناقل جوي رفض سداد 8 مليون ريال تكلفة الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – رفعت شركة وقود دعوى قضائية ضد ناقل جوي بالمملكة، مطالبة فيها بإصدار قرار يسمح باحتجاز أي من طائرات الناقل الجوي ومنعها من الطيران، حيث تخلّف عن سداد تكاليف تعبئة الطائرات بالوقود بنحو 8 ملايين ريال.
وقررت المحكمة التجارية في جدة رفض طلب الشركة، حيث رأت أن المديونية يُنظر فيها في قضية أخرى، بينما إجراء حجز أي من الطائرات التابعة للناقل والتي تصل إلى مطارات المملكة يترتب عليه ضرر متعدّ، ويمكن أن يضر المسافرين الذين لا علاقة لهم بهذا النزاع.
كما أن الحجز يمكن أن يؤدي إلى التأثير على حركة الطيران بالمملكة، فالقضية نظرت قبيل موسم الحج، وربما يُحمل الناقل أموالاً ومصاريف إضافية ليس لها علاقة بالنزاع.
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