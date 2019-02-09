إليك عقوبة القيادة برخصة لا تتناسب مع حجم ونوع السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – حذّر المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من القيادة برخصة لا تتناسب مع حجم السيارة ونوع استخدامها، وأوضح أنها مخالفة تبدأ غرامتها المالية من 1000 ريال، وقد وُردت ضمن تعديلات نظام المرور في سبتمبر 2018.
وكان التحذير كالتالي: “قيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم (5).”
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