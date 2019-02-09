كتب: باسل الحلواني
أثارت سيارة شركة تسلا "موديل 3" الكهربائية، جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، بعدما تلقت الشركة الأمريكية، العديد من الشكاوى حول وجود عيب غريب تسبب في وجود حالة استياء لدى عملائها.
ويتلخض هذا العيب في توقف مقابض أبواب السيارة عن العمل نتيجة تأثرها بدرجات الحرارةالمنخفضة، التي خاصةً التي تصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق.
وأرجع بعض الخبراء هذا العيب إلى وجود خطأ في تصميم المقابض، حيث يوجد المقبض داخل تجويف في باب السيارة، وعند دخول الهواء الرطب إلى هذا التجويف
وشن عدد من عملاء "تسلا"، هجوماً حاداً على الشركة بسبب هذا العيب الذي قد يضطرهم للانتظار بجوار سياراتهم لوقت طويل، حتى يتمكنوا من فتحها، فضلاً عن تجريحهم لطلاء السيارة أثناء محاولاتهم إزالة الجليد من على المقبض، مطالبين الشركة بسرعة حل تلك المشكلة وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل غريب بإحدى سيارات "تسلا" الكهربائية يتسبب في غضب عملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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