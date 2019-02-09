“بالصور” الصين تصنع نسخ مقلدة من بوجاتي شيرون وفيراري لافيراري ولامبورجيني فينينو

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً عدة صور على انستجرام لسيارات مميزة للغاية، وبينما يصعب تأكيد مصدر هذه الصور، يشير الكثيرون لكونها قادمة من الصين، وهي تظهر لنا خط تجميع موديلات مقلدة مختلفة.

تظهر لنا الصور عدة سيارات هايبر كار مقلدة من أمثال بوجاتي شيرون، مازيراتي MC12، فيراري لافيراري، باجاني زوندا، إضافة إلى لامبورجيني فينيو كاملة.

بالطبع، لا تعد هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها نسخة صينية عالية الجودة من لامبورجيني فينينو، حيث تم رصد فينينو زرقاء مقلدة على الشوارع الصينية منذ عدة أعوام سابقة.

حسب الصور الملتقطة، يبدو لنا أن النسخة المقلدة تستند على لامبورجيني افينتادور حقيقية، حيث أضاف القائم على صناعتها حزمة تعديلات للهيكل الخارجي كي يجعلها تبدو مقنعة بالفعل للأعين غير المدربة.

هذا وتظهر الصور الأخرى بوجاتي شيرون أثناء عملية إنتاجها، حيث تبدو هذه النسخة غير مكتملة بعد حاملة لألواح معدنية تم استخدامها لصنع شكل مختلف على شاصيه سيارة أخرى، في حين تمتلك مازيراتي MC12 عدة نقاط لحام لألواح من الألياف الزجاجية أو ألياف الكربون.