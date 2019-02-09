هل تستعد مرسيدس لإطلاق O-Class ؟

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت مرسيدس ملكيتها لأسم O-Class مشتقاته مثل O 120, O 140, O 180, O 200، وكما يبدو فإنها قد تكون فان أو حافلة.

يأتي هذا كون دايملر مالكة مرسيدس تستخدم حرف O في الموديلات التجارية مثل حافلة سيتارو سيتي المعروفة أيضاً باسم O 530، مع الأخذ بالاعتبار أن تراوح الأرقام بين 120-200 يشير إلى التدرج في قوة المحركات.

إذاً هل هذا هو أول مؤشر لدينا حول ميني فان مرسيدس جديدة؟ أو نسخة ركاب من الحافلة التجارية؟ لا نعلم حقيقة لكن المعلومة الوحيدة الأخرى التي ذكرتها مرسيدس بتسجيل الملكية كان أن الاسم ينتمي إلى “سيارة”.

الجدير بالذكر أن مرسيدس تستخدم حالياً في موديلاتها أحرف A, B, C, E, S, V, X واسخدمت سابقاً M في GLE الحالية، بالإضافة إلى ميني فان/كروس أوفر/واجن R-Class، في حين أن لديها موديلات تستخدم أحرفاً أطول مثل GT, CLS, EQC، وأخيراً فإن حافلاتها وشاحناتها التجارية تستخدم أسماءً مثل سيتارو، سبرينتر، يونيموج وزيتروس.