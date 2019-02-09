كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاجوار تكشف عن موديل خاص من سيارتها "XF" الجديدة.. تعرف على سعرها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة جاجوار عن الموديل الخاص Chequered Flag من أيقونتها XF بموديليها الصالون والكومبي.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص الجديد يتميز من خلال الجنوط الخفيفة قياس 18 بوصة، مع شعار علم السباقات على حليات بجسم السيارة مثل مخارج الهواء الجانبية.

وتم طلاء العتبات الجانبية والاسبويلر الخلفي بنفس لون طلاء السيارة. وتتوفر للسيارة ثلاثة ألوان حصرية، كما تتمتع بتجهيزات جلدية موسعة وحليات من سبائك الألومنيوم في المقصورة الداخلية.

وأشارت جاجوار إلى أن الموديل الخاص تتوفر له مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 132 كيلووات/180 حصان و 221 كيلووات/300 حصان.

وأفادت الشركة البريطانية بأن سعر الموديل الخاص Chequered Flag يبدأ من 55 ألف و 400 يورو (مليون و130 ألف جنيه مصري) للموديل الصالون و 60 ألف و400 يورو (مليون و230 ألف جنيه مصري) للموديل الكومبي Sportbrake.