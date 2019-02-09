تقرير عالمي يكشف ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال 2018

كتب: باسل الحلواني
كشف تقرير حديث صادر عن وكالة "فوكاس تو موف" الأمريكية، المختصة في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، عن ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال العام المنقضي بمعدل 24.2%، حيث سجلت بيع 174 ألف و310 سيارات، مقارنة ببيع 140 ألفا و331 وحدة خلال 2017، وذلكعلى الرغم من التقلبات التي شهدها قطاع السيارات المصري.
وقال للتقرير الأمريكي، إن سوق السيارات المصري خلال الأعوام السابقة، تعرضت لضغوط قاسية، أدت إلى تراجع المبيعات، لكن هذه العقبات بدأت تتلاشى في 2018، خاصةً مع عودة العميل المصري
وأفادت الوكالة بأن 3 علامات تجارية تصدرت مبيعات السيارات في مصر للعام الثاني على التوالي، جاءت في مقدمتها هيونداي الكورية، بعدما تمكنت من بيع 42 ألفا و480 سيارة، واقتنصت نيسان اليابانية المركز الثاني، بعد بيعها 31 ألفا و860 وحدة، بينما حلت رينو الفرنسية ثالثاً، حيث سجلت مبيعات تقدر بـ20 ألفا و340 وحدة.
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