استدعاء 48 سيارة "لامبورجيني" بعد اكتشاف عيب خطير

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، عن عيب خطير في عدد من الطرازات التي تحمل علامة لامبورجيني، في الصين، مادفعها لاستدعاء حوالي 48 سيارة.
ووفقاً لبيان صادر عن هيئة تنظيم السوق الصينية، فإنالعيب الذي تم اكتشافه يتمثل في خلل في خزانات الوقود، الأمر الذي قد يهدد سلامة الركاب.
وتشمل حمل الاستدعاء، 32 سيارة "أفينتادور إس كوبيه"، تم إنتاجها خلال
وتعهدت شركة فولكس فاجن، بإجراء عملية الصيانة اللازمة، واستبدال الخزانات المعيبة، مجاناً حرصاً على حياة وسلامة عملائها.
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