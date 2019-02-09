استدعاء 48 سيارة "لامبورجيني" بعد اكتشاف عيب خطير

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، عن عيب خطير في عدد من الطرازات التي تحمل علامة لامبورجيني، في الصين، مادفعها لاستدعاء حوالي 48 سيارة.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة تنظيم السوق الصينية، فإن

العيب الذي تم اكتشافه يتمثل في خلل في خزانات الوقود، الأمر الذي قد يهدد سلامة الركاب.

وتشمل حمل الاستدعاء، 32 سيارة "أفينتادور إس كوبيه"، تم إنتاجها خلال

الفترة من 10 يونيو 2017 و 5 إبريل 2018.، بالإضافة إلى 16 سيارة "أفينتادور إس رودستر" تم تصنيعها في الفترة ما بين 16 يناير 2018 و 16 أبريل 2018.

وتعهدت شركة فولكس فاجن، بإجراء عملية الصيانة اللازمة، واستبدال الخزانات المعيبة، مجاناً حرصاً على حياة وسلامة عملائها.