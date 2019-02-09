بوجاتي تستعد لإطلاق أغلى سيارة في العالم بسعر 68 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – بعدما أطلقت بوجاتي ديفو محدودة الإصدار بقيمة 5 مليون يورو (21.25 مليون ريال)، تستعد الصانعة الفرنسية لإطلاق ما هو أغلى منها، تحديداً أغلى سيارة في التاريخ.

يأتي هذا وفق The Supercar Blog، حيث قالت بأن مصادرها كشفت بأنها صنعت بطلب الدكتور فرديناند بيوش رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس واجن السابق الذي يبلغ من العمر 81 عاماً.

ليست هنالك أية تفاصيل حول السيارة التي لن تصنع منها سوى نسخة واحدة، لكن سعرها 16 مليون يورو (68 مليون ريال) وهو ما يعادل 6 أضعاف شيرون و3 أضعاف ديفو، وأيضاً يجعلها الأغلى في التاريخ وهو لقب تحتفظ به حالياً رولزرويس سويبتايل التي سعرها 10 مليون يورو (42.5 مليون ريال).

يفترض أن تستخدم سيارة بوجاتي القادمة منصة شيرون بالمحرك نفسه 8 لتر 16 سلندر W، ولا نعلم إذا ما كانت ستزيد قوتها وعزم دورانها أم لا.

المثير للاهتمام أنه خلال 2018 ظهرت شائعات بأن بوجاتي تطور نسخة شيرون خفيفة الوزن أكثر قوة مكشوفة السقف، وتشير التكهنات إلى كون السيارة الوحيدة من نوعها التي يشتريها بيوش هي ببساطة أول إصدار منها لذلك عليه دفع كل هذا المبلغ.

صور بوجاتي شيرون سبورت الإصدار الاحتفالي بمرور 110 عام على تأسيس الشركة: