كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجربة قيادة "هيونداي i30 Fastback N" الرياضية موديل 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carfection الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من هيونداي i30 Fastback N، وهي بمثابة نسخة أكثر رياضية من i30، حيث تتمتع هذه النسخة من السيارة بأداء أقوى ومظهر أكثر رياضية.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي الذي يقدمه روري ريد أحد المقدمين السابقين لبرنامج توب جير Top Gear التليفزيوني للسيارات وذلك للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموديل من هيونداي i30 وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.