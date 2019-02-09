كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر "تاتا موتورز" الهندية تصل إلى 3.9 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكبدت مجموعة "تاتا موتورز ليمتد" الهندية للسيارات أكبر خسائر تسجلها شركة في الهند، بعد تحمل شركة السيارات الفارهة "جاجوار لاند روفر" التابعة لها نفقات بلغت 3.9 مليار دولار نتيجة ضعف الطلب في الصين بشكل أساسي.

وبحسب ما أعلنته "تاتا" فقد بلغ صافي خسائرها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي 270 مليار روبية (3.8 مليار دولار) وهي أكبر خسارة لشركة هندية على الإطلاق وتتجاوز الخسارة التي سجلتها "إنديانا أويل كورب" في 2021.

وكانت "تاتا موتورز" قد سجلت خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي أرباحا قدرها 12 مليار روبية. وكان المحللون يتوقعون تحقيق الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أرباح قدرها 7.73 مليار روبية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك فيما تواجه "جاجوار لاند روفر" البريطانية المملوكة للشركة الهندية، مخاطر على تدفقاتها النقدية مع تراجع حجم المبيعات في الصين وأوروبا على خلفية تحول صناعة السيارات في العالم إلى السيارات التي لا تعمل بالوقود التقليدي.

في الوقت نفسه، فإن الوجود الكثيف لمراكز إنتاج "جاجوار لاند روفر" في بريطانيا يضعها في مواجهة حالة الغموض التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ صافي إيرادات "تاتا موتورز" خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 770 مليار روبية، في حين كان المحللون يتوقعون وصولها إلى 787.5 مليار روبية.

يذكر أن سعر سهم "تاتا موتورز" فقد حوالي 60% من قيمته خلال العام الماضي، بسبب المخاوف من تراجع مبيعات "جاجوار لاند روفر" وربحيتها وحاجتها إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.