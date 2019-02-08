بوجاتي تحتفل بالذكرى السنوية 110 بإطلاق شيرون سبورت إصدار ANS

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الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بوجاتي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة بعد المائة بإطلاق شيرون سبورت 110 إصدار ANS محدودة الإصدار.
ويستند الإصدار الخاص على شيرون سبورت، حيث سيتوفر منها 20 سيارة فقط، على أن تتميز جميعها بطلاء أزرق وألياف كربون مكشوفة وزخرفات بألوان العلم الفرنسي، وتتميز بإطارات سوداء تظهر الفرامل خلفها باللون الأزرق.
داخلية إصدار ANS تشبه خارجيتها باعتمادها اللون الأزرق في قمرة القيادة والمقاعد الجلدية بتقليم ألكانتارا وبوجود ألياف الكربون وانتشار ألوان العلم الفرنسي.
الكونسول الوسطي من ألياف الكربون يتوسطه حلية فضية مستديرة تقول بوجاتي “أنها شاهد على مستوى الحرفية العالي”، على أن يكون السقف الزجاجي هو الخيار القياسي في جميع إصدارات شيرون سبورت المحدودة.
بالحديث عن الأداء، يأتي إصدار ANS بنفس المحرك 8 لتر 16 سلندر لكن بقوة 1500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر، وربما تستعرض بوجاتي السوبركار في معرض جنيف للسيارات 2019.
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