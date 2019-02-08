مرسيدس تشكر موظفيها على عملهم بمكافأة 20 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – زادت مبيعات مرسيدس خلال 2018 لتحقق رقما قياسيا للعام الثامن تواليا، حيث تقدر الزيادة 0.9% وبمبيعات 2,310,185 سيارة دون احتساب علامة سمارت، ولذا تستعد دايملر المالكة لمكافأة موظفيها في ألمانيا.

سيستلم ما يقرب من 130 ألف موظفي علاوة €4,965 (21.1 ألف ريال) مع راتب إبريل، وهو مبلغ معقول، لكنه أقل من علاوة 2017 التي بلغت €5,700 (24.3 ألف ريال) حيث يتوقف نظام العلاوات السنوية على الأرباح التي قلت من €14.3 مليار (60.85 مليار ريال) في 2017 إلى €11.1 مليار (47.24 مليار ريال) في 2018.

بالنسبة لعلامة سمارت التابعة لمرسيدس فقد انخفضت مبيعاتها خلال 2018 بنسبة 4.6% لتبلغ 128,802 سيارة، وكانت أفضل مبيعات مرسيدس خلال 2018 هي C-Class مرة أخرى حيث بيعت منها 397 ألف سيارة إجمالا.