السيارات المرشحة للحصول على جائزة الأفضل لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كعادة كُل عام، تُجرى مسابقة على جائزة سيارة العام، وخلال هذا العام ستُجرى تصفية في 5 مارس القادم في جنيف للوصول إلى السيارة الفائزة التي ستتوج في 17 من أبريل بمدينة نيويورك.

تألفت لجنة التحكيم من 86 صحافيًا عالميًا في مجال السيارات والذين قاموا بخفض عدد السيارات المُرشحة لنيل الجائزة من 40 موديل إلى 10 سيارات فقط والتي تم تصنيفها كالتالي:

المرشحين لسيارة عام 2019:

أودي إي ترون.

بي إم دبليو الفئة الثالثة.

فورد فوكس.

جينيسيس جي 70.

هيونداي نيكسو.

جاكوار آي بيس.

مرسيدس A-Class.

سوزوكي جيمني.

فولفو S60/V60.

فولفو XC40

المرشحين لأفضل سيارة حضرية لعام 2019:

أودي A1.

هيونداي AH2/سانترو.

كيا سول.

سيات أرونا.

سوزوكي جيمني.

المرشحين لأفضل سيارة فاخرة لعام 2019:

أودي A7.

أودي Q8.

بي إم دبليو الفئة الثامنة.

مرسيدس CLS .

فولكس واجن طوارق.

المرشحين لأفضل سيارة أداء لعام 2019:

أستون مارتن فانتاج.

بي إم دبليو M2 كومبيتيشن.

هيونداي فيلوستر N.

ماكلارين 720S.

مرسيدس AMG 4 أبواب كوبيه.

المرشحين لأفضل سيارة صديقة للبيئة لعام 2019:

هيونداي إي ترون.

هوندا كلاريتي PHEV.

هيونداي نيكسو.

جاكوار آي بيس.

كيا نيرو EV.

المرشحين لأفضل سيارة تصميمياً لعام 2019: