كيا سبورتاج 2020 تحصل على شكل محدث وتقنيات متطورة

الخليج ٣٦٥ نت – دشّنت كيا سبورتاج 2020 فيس ليفت رسمياً في معرض شيكاغو للسيارات 2019، حيث باتت تتميز بشكل محسّن.

تأتي كيا سبورتاج 2020 بواجهة أمامية وخلفية محدثة بمصابيح أمامية LED، مصابيح ضباب بروجيكتور، مصدات أمامية وخلفية جديدة، عجلات بتصميم جديد، مصابيح خلفية معاد تصميمها.

مقصورة السيارة المحدثة حصلت على تحسين أيضاً حيث شاشة المعلومات الترفيهية 8 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقود وفتحات تهوية معاد تصميمها، شحن لاسلكي اختياري للهاتف، كما أنه متاحة مقاعد جلد.

حزمة كيا النشطة للسلامة تم تحسينها بنظام تنبيه السائق عند تشتته، مساعد البقاء في الحارة، مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل/إيقاف، مساعد تفادي الاصطدامات مع الكشف عن المشاة ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

تستمر خيارات توليد الطاقة بدون تغيير حيث متاح خيارين: محرك 2.4 لتر GDI قوة 181 حصان وعزم دوران 237 نيوتن متر أو محرك تيربو 2 لتر GDI قوة 240 حصان وعزم مدوران 352 نيوتن متر يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات بنظام دفع رباعي اختياري.

هذا وستطرح كيا سبورتاج 2020 في الأسواق قبل نهاية العام الجاري، وحالياً لا تتوفر معلومات عن أسعارها.