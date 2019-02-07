“دراسة” هذه الرائحة المعطرة تقلل حوادث السيارات بنسبة 64%

الخليج ٣٦٥ نت – مع زيادة نسبة حوادث السيارات على الطرق حول العالم، يعمد العلماء والباحثين على إجراء دراسات وأبحاث للحد من هذه الحوادث، كما تقوم الشركات المصنعة للسيارات عالمياً بابتكار تقنيات جديدة سنوياً تساعد قائدي السيارات على تجنب الحوادث بقدر الأمكان.

ومؤخراً كشفت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة ساسكس البريطانية، عن أن رائحة عطر الورد في السيارات قد تكون من أهم إجراءات الوقاية من الحوادث.

وخلال تجربة القيادة في المختبر، قام العلماء بتوصيل جهاز رش الروائح بمركز مقود القيادة، وكلما اقتربت السيارة من خطر على الطريق، مثل سيارة تنحرف بشدة أمام السائق، أو راكب دراجة يقطع الطريق أمام السيارة، يتم إطلاق عطر الورد، اكتشف العلماء أن رش رائحة الورد أدى إلى تقليل عدد الحوادث.

واستخدم العلماء خلال التجربة العديد من الروائح المختلفة، بما في ذلك الورد والليمون والمسك، المستخدمة في صناعة العطور، لكن وجد العلماء أن رائحة الورد كان لها أكبر تأثير على السائقين، حيث أدي استخدامها إلى تقليل الحوادث بنسبة ٦٤%، حيث إنها لديها القدرة على الوصول إلى الدماغ وتنبيه السائق فورياً أسرع من العين والأذن حتى يتصرف في الموقف.