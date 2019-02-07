كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أول إعلان لتويوتا سوبرا 2020 الرياضية الجديدة كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعد أن كشفت تويوتا عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها الرياضية العريقة سوبرا 2020، هاهي تطلق أول إعلان لسيارتها الرياضية الجديدة بعد إنقطاعها لمدة 21 سنة.
ويدور محتوى الإعلان عن محاكات لعبة الهروب من العقبات ولكن على شكل مكبر والتي تكون سوبرا فيه البطلة. لينتهي الإعلان بعبارة "أخيرا عادت" بعد القيام بإستعراضات الدريفت بطريقة شيقة وجميلة.
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