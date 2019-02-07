كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيل الجديد كليا من "نيسان جوك" سيأتي بتقنيات كهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد سنوات طويلة قضاها الجيل الحالي من نيسان جوك فإن جيلاً جديداً قادم بتقنيات كهربائية ليستكمل ما بدأه الجيل الأول. وحسب تقارير جديدة فإن نيسان جوك القادمة ستبنى على قاعدة عجلات جديدة لتحالف نيسان رينو والمستعمل حالياً في رينو كليو V. وسوف تسمح قاعدة العجلات الجديدة بحمل تقنيات كهربائية. تعلم نيسان أن المستهلكين بدؤوا بالتحول من سيارات سيدان إلى سيارات SUV ولذا فإن تطوير جوك كسيارة SUV صغيرة وتقنية مناسبة مهمة لنيسان لجذب العملاء.

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