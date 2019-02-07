نصائح وإرشادات “كفاءة” للحفاظ على إطارات السيارة من التلف

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء اللازمة لعملية سير السيارة، كما أنها تعد من أبرز وسائل الأمان التي تحافظ على سلامة الركاب والسيارة.

ونظراً لهذه الأهمية الشديدة للإطارات، قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” بتوجيه العديد من النصائح والإرشادات لقائدي السيارات لكيفية المحافظة والعناية الخاصة بالإطارات نستعرضها فيما يلي.

فحص ضغط الإطارات بصورة دورية، وضبط الهواء داخل الإطار حسب الضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة، مع ملاحظة أن يتم قياس الضغط والإطارات باردة “أي قبل أو في بداية تحرك السيارة”.

عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة تزيد عن الحد الأقصى المحدد للسيارة والإطار، حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أثناء السير.

تجنب اصطدام الإطارات أثناء القيادة بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أو التهتك والتلف.

تجنب الضغط المفاجئ على دواسة المكابح أو الضغط المفاجئ على دواسة الوقود، حتى لا تتآكل الإطارات، كما تؤدي هذه الأفعال الخاطئة إلى مسح مداس الإطارات وهو ما يزيد من مسافة الكبح ويعرض السيارة للخطر.

كما وجه البرنامج لقائدي السيارات نصائح خاصة في كيفية اختيار الإطارات المناسبة، والتي لا تعرض السيارة والركاب للخطر خاصة أثناء القيادة في الأجواء الشتوية وخلال هطول الأمطار، وهي التأكد من صحة المواصفات المسجلة على بطاقة كفاءة الطاقة، الموجودة على الإطار الجديد، قبل شرائه.

وحذرت كفاءة من أنه في بعض الأحيان قد يحدث تلاعب في بيانات مواصفات البطاقة الخاصة بالإطارات، لذا شدد على ضرورة التأكد من صحة بيانات البطاقة قبل الشراء.

وأوضح البرنامج خطوات التعرف على صحة بيانات البطاقة فقالت: “يقوم السائق بمسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام كاميرا الجوال الذكي، ومن ثم تحميل برنامج “تأكد” الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد ذلك يمسح الرمز باستخدام الكاميرا، الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات”.

كما أكد البرنامج على ضرورة النظر لتاريخ انتاج الإطار، وذلك عن طريق قراءة الأرقام المدونة على الإطار، وهو عبارة عن 4 أرقام، الأول والثاني من اليسار يشيران إلى رقم الأسبوع، والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع.