بالفيديو.. كيف تحول سيارتك من العمل بالبنزين إلى كهرباء

تحويل السيارت من سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية

كتبت - رقية عبد الشافي:

نوع جديد من السيارات ظهر في الفترة الأخيرة، وهي "السيارات الكهربائية" وكان العامل الأساسي وراء ظهورها هو ارتفاع أسعار المحروقات، وتتميز تلك النوعية بهدوءها وكونها صديقة للبيئة وموفرة لمستخدميها.

وتقدم "بوابة الوفد" في تقريرها التالي، كيفية تحويل السيارت من سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية.

معظم السيارات الكهربائية الموجودة حول العالم في الوقت الحالي، هي سيارات تم تحوليها، ويطلق عليها اسم منزلية الصنع، ويفضل أن تكون السيارة خفيفة الوزن بسيطة الصنع وقطع غيارها متوفرة.

في البداية عليك أن تعمل على إزالة كل ما له علاقة بمنظومة البنزين من السيارة، مثل خزان

البنزين والعادم وكاتم الصوت وفيلتر، كما ستتخلى عن موتور السيارة، وربما الرادياتور.

وزن السيارة أحد الأمور التي يجب مراعاتها خلال عملية التحويل، فيجب أن تكون السيارة أقل من 910 كجم، وخلال عملية التحويل تأكد من الحفاظ على علبة التروس، حيث ستستخدمها في توصيل الطاقة من المحرك الكهربائي إلى عجلات السيارة.

ضع المحرك الكهربائي داخل الجزء الأمامي للسيارة، ثم قم بتركيب وحدة التحكم، ثم ثبت البطارية باستعمال أقواس تثبيت البطاريات، ويفضل أن تثبت مقلوبة على

أحد جانبيها .

قم بتوصيل المحرك والبطارية بوحدة التحكم باستعمال كابلات القياس من النوع:0 أو EV00

ويعتبر المنظم أو وحدة التحكم، من أهم القطع في عملية تحويل السيارة من بنزين إلى كهرباء فهو يعمل على تنظيم القوة والسرعة بين البطارية والمحرك، وكلما ارتفع الأمبير، كلما كان التنظيم أفضل، وكلما كان الفولت أعلى، كلما كان الوصول للسرعة القصوى أفضل.

يستلزم من الشخص البحث عن الشركة المصنعة لجهاز التنظيم، واتباع تعليماتها لتوصيل البطاريات إلى المنظم والمحرك بكابلات قياس ثقيلة، لأنه عندما تدير المفتاح، سيقوم مفتاح التماس بتفعيل المحرك لذا قم بتوصيل الأسلاك وصندوق الصمامات بالنظام الكهربائي للسيارة.

ونقدم من خلال مقطع الفيديو التالي الطريقة التي ستساعدك أكثر على استيعاب التعليمات لتحويل سيارتك من العمل بالبنزين إلى كهرباء.

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