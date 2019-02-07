كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح ذهبية لتجنب خطورة الطريق خلال القيادة تحت الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر قيادة السيارة أثناء هطول المطر أمر خطير قد يؤدي إلى حوادث، وللحفاظ على السيارة، ولتجنب وقوع ذلك إليك مجموعة من النصائح للقيادة بأمان تحت المطر والحفاظ على سلامتك.

إليك أبرز النصائح لتجنب أخطار الطريق خلال القيادة تحت الأمطار:-

- تفقد إطارات السيارة جيدا قبل الانطلاق و تأكد من ضغط الهواء داخلها.

- تأكد من وضوح الرؤية بالنوافذ الأمامية و الخلفية من خلال إزالة الخدوش التى قد تؤدى إلى تشتيت الرؤية.

- تأكد من عمل مسحات الزجاج الأمامية و الخلفية.

- تأكد من نظافة الزجاج من الخارج و نظافته من الداخل ، إذ أن أثار الدخان على الزجاج إذاما امتزجت بالبخار الناتج عن التنفس ستكون طبقة مزعجة تمنع الرؤية بوضوح.

- تأكد من عمل مقاومات التكثف الموجهة إلى الزجاج من أجل منع تكون الضباب على الزجاج.

- القيادة بسرعة أقل من المعتاد حتى يمكن السيطرة على السيارة بسهولة.

- اترك مسافة آمنة بين سيارتك و السيارة التى تقع أمامك ، مما يساعد على تجنب الاصطدام بالسيارات فى حال التوقف أو ظهور أى عائق.

- تجنب تجمعات المياه على جوانب الطريق ، فأنت لاتعلم مدى عمقها.