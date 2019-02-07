"أميك" يكشف عن مبيعات "لكزس"في مصر خلال 2018

كتب: باسل الحلواني

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن مبيعات علامة "لكزس" اليابانية في السوق المحلي خلال 2018.

ووفقاً لـ"أميك"، فإن شركة تويوتا إيجيبت، وكيل علامة لكزس في مصر، تمكنت من

بيع 16 وحدة خلال عام 2018، من طراز LX 570، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

ويقدر إجمالى إيرادات تويوتا إيجيبت من لكزس ما يقرب

من 82 مليونًا، و400 ألف جنيه، خاصة أن سعر السيارة الواحدة يقدر بنحو 5 ملايين، و150 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن تويوتا إيجيبت استحوذت رسميًا على وكالة لكزس بداية من يناير الماضي، وأعلنت عن بدء عمليات العلامة اليابانية في السوق المحلية خلال مايو 2018.