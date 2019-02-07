كتب: باسل الحلواني
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن مبيعات علامة "لكزس" اليابانية في السوق المحلي خلال 2018.
ووفقاً لـ"أميك"، فإن شركة تويوتا إيجيبت، وكيل علامة لكزس في مصر، تمكنت منبيع 16 وحدة خلال عام 2018، من طراز LX 570، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.
ويقدر إجمالى إيرادات تويوتا إيجيبت من لكزس ما يقرب
جدير بالذكر أن تويوتا إيجيبت استحوذت رسميًا على وكالة لكزس بداية من يناير الماضي، وأعلنت عن بدء عمليات العلامة اليابانية في السوق المحلية خلال مايو 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر "أميك" يكشف عن مبيعات "لكزس"في مصر خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.