ترك المخلفات على الطرق مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيراً من ترك أجسام على الطرق، وكان ذلك نتيجة ترك بعض شركات المقاولات لمخلفات الأعمال على الطريق، مما قد يسبب خطورة على سالكيه. وجاء تحذير المرور، كالتالي :”ترك أجسام على الطرق تعرض السلامة العامة للخطر مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (5)”.

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