فورد F-150 الكهربائية بالكامل تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – سبق وأكدت فورد شائعات تطويرها نسخة F-150 كهربائية إضافة للموديل الهايبرد القادم، أما الآن فقد رصدت صور تجسسية نموذج اختباري من الموديل الكهربائي.

إذا دققت النظر في الصور سترى قابس شاحن موحد موصل بالمقبس في جانب السائق، وهو على ما يبدو خيار جيد لإخفائه في مرحلة الاختبار، ويشير جسم السيارة المرتفع عن المعتاد إلى وجود حزم البطارية أسفله كما هو الحال بأي سيارات كهربائية.

ربما يشير البعض إلى وجود عادم، لكن يعلم المطلع أن هذه الحيلة استخدمت عدة مرات من قبل، حيث يُركب عادم مزيف أحيانا لمزيد من التمويه.

وإذا لاحظت سُمكَ الكابل فهو يشير إلى أن F-150 ستكون كهربائية بالكامل غالبا، أو هجينة بحزمة بطارية كبيرة جدا.