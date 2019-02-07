تويوتا سيكويا 2020 TRD برو تظهر بتحديث للطرق الوعرة

الخليج ٣٦٥ نت – لم تحصل تويوتا سيكويا على تحديث يذكر منذ 20 عاماً، بالرغم من ذلك اكتفت صانعة السيارات اليابانية بإعطاءها تحديثاً طفيفاً يزيد هيبتها.

تأتي سيكويا TRD برو بكتابة TOYOTA على شبكها الذي بات أسوداً، جنوط 18.8 إنش للطرق الوعرة، مصابيح أمامية وضباب LED.

بإمكان العملاء الاختيار بين 4 ألوان هي الأخضر، الأبيض، الأسود والرمادي، كما لدى SUV اليابانية عناصر طرق وعرة بينها لوحة حماية أمامية وألواح ألومنيومية، رف سقف TRD محسّن، ممتصات صدمات للطرق الوعرة وزيادة ارتفاع الهيكلة عن الأرض وأكثر.

أضافت تويوتا إلى سيكويا TRD برو نظام وسائط متعددة بشاشة 7 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أنها تأتي قياسياً بحزمة استشعار السلامة P المتضمنة تنبيه ما قبل الاصطدام، الكشف عن المشاة، مكابح أوتوماتيكية، تنبيه مغادرة الحارة، مثبت سرعة متكيّف ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

هذا ولم يطرأ أي تغيير على المحرك حيث يظل بسعة 5.7 لتر 8 سلندر قوة 381 حصان وعزم دوران 544 نيوتن متر بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع تحسين صوت العادم، على أن تكون تويوتا سيكويا TRD برو قادرة على سحب أوزان تصل إلى 3,220 كجم.