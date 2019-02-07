تبدأ من 306 آلاف جنيه.. قائمة بأبرز 6 سيارات سباعية المقاعد موديل 2019

نقدم لكم أبرز 6 سيارات "عائلية" سباعية المقاعد موديل 2019 متاحة في الأسواق المحلية وتبدأ أسعارها الرسمية من 306.000 جنيه.

ويمكن التعرف على السيارات الـ6 من خلال الصفحات التالية:

سوزوكي إرتيجا

تتوفر سوزوكي أرتيجا موديل 2019 التي تنمي إلى فئة السيارات الـMPV سباعية المقاعد في السوق المحلي بفئة واحدة.

وتعمل السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 306 آلاف جنيه.

بروتون إكسورا

بعد غياب دام لثلاث سنوات كاملة عادت علامة بروتون الماليزية إلى السوق المصري بسيارتها إكسورا التي تنتمي إلى فئة السيارات الـMPV ثلاثية الصفوف.

ويتوفر موديل 2019 من السيارة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وكلاهما يعمل وفق منظومة دفع مكونة من محرك سعة 1.6 لتر بقوة 136 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار برتون إكسورا الرسمية من 319.000 جنيه للفئة A/T Executive وتصل إلى 334.900 جنيه لفئة الـA/T F/O Premium.

إيجل 580

سيارة إيجل 580 الصينية موديل 2019 متوفرة في الأسواق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية 370.000 جنيه.

وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV الرياضية سباعية المقاعد، وتستمد طاقتها من محرك 1500 سي سي بقوة 165 حصان وناقل حركة CVT من 6 سرعات.

ميتسوبيشي إكسباندر

طرحت شركة دايموند موتورز وكلاء علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، السيارة إكسباندر الـMPV سباعية المقاعد لأول مرة بالأسواق المحلية في منتصف 2018 الماضي.

وتتوفر السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات وتعمل بمنظومة دفع مكونة من محرك سعة 1500 سي سي بقوة 104 حصان بنظام جر أمامي وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ أسعار الفئة القياسية من 395.000 جنيه والفئة الكاملة يصل سعرها إلى 419.000 جنيه.

كيا كارينز

تتوفر سيارة كيا كارينز الـMPV سباعية المقاعد في الأسواق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات تعمل بمحرك 1600 سي سي بقو135147 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار كيا كارينو موديل 2019 الرسمية من 459.000 جنيه.

ستروين C4 جراند بيكاسو

ستروين C4 جراند بيكاسو متاحة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 484.900 جنيه.

وتعمل السيارة التي تنتمي لفئة السيارات الـMPV سباعية المقاعد بمحرك 1600 سي سي بقوة 155 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.