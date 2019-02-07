رولز رويس تطرح 3 نسخ جديدة من سياراتها الفارهة احتفالا برأس السنة الصينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رولز رويس

بمناسبة بدء السنة الصينية الجديدة المعروفة باسم "عام الخنزير" والذي بدأ يوم 5 شباط/فبراير الحالي أعلنت شركة "رولز رويس موتور كارز" البريطانية للسيارات الفارهة طرح نسخ جديدة من سياراتها في السوق الصينية. وكشفت الشركة البريطانية عن نسخ جديدة من ثلاث طرز هي "الشبح" (جوست) والخيال "وريث" والفجر "دون" بتصميمات خاصة وذلك في معرض وكيلها بمنطقة بيفرلي هيلز الأمريكية الراقية.

والنسخ الخاصة الثلاث تأتي بألوان الأحمر والأوروم والموجيللو والأسود الألماسي. وتحمل كل سيارة من هذه النسخ شعار "رولز رويس عام الخنزير" وعبارة "السنة القمرية الجديدة" على مقدمتها، حيث ستكون متاحة فقط في معرض "رولز رويس بيفرلي هيلز"

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إن الشركة البريطانية عقدت شراكة مع مجموعة "ماندرين أورينتال هوتيل جروب" للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، حيث قدم الفندق عروضا خاصة ومزايا أخرى، لعملائها تشمل التنقل بسيارة "رولز رويس كولينان" حمراء حتى يوم 8 شباط/فبراير الحالي.

ولم يتم الإعلان عن سعر بيع هذه السيارات حتى الآن، ولكن يمكن للعملاء التواصل مع الشركة والسؤال عن السعر.