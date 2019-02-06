42.9% ارتفاعاً في إجمالي مبيعات السيارات خلال 2018

كتب: باسل الحلواني
شهدت مبيعات السيارات خلال العام الماضي، ارتفاعاً كبيراً، رغم حالة الركود التي عانى منها السوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وكشف البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تسجيل القطاع لإجمالي مبيعات بلغ193.800 وحدة بنمو قدره 42.9% مقارنة بمبيعات 2017 التي توقفت عند 136.600 وحدة.
ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات السيارات "الملاكي"، كانت الأكثر نموًا في 2018، حيث سجلت نحو
ويعيش سوق السيارات المصرى، منذ مطلع "يناير" الجاري، حالة من الارتباك، خاصةً بعد تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، فضلاً عن حملات مقاطعة الشراء التي أثرت بشكل كبير على المبيعات.
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