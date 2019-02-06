اسعار ومميزات كيا تيلورايد 2020 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب وصول تيلورايد 2020 إلى الأسواق، أصدرت كيا في الولايات المتحدة بياناً كشفت فيه كامل أسعار ومواصفات سيارتها SUV الجديدة.

الفئة الأقل LX سيكون سعرها 31,690$ (118,840 ريال) ومقابل ذلك ستحصل على جنوط 18 إنش، مصابيح LED، مساعد الركن، 8 مقاعد، جلد بالمقود، جلد اصطناعي بالمقاعد، 6 منافذ USB، رفع وإنزال مقاعد الصف الثاني عبر ضغطة زر ما يسهل الوصول إلى الصف الثالث.

كما تأتي بمميزات سلامة مبهرة بينها مساعد تفادي الاصطدامات ومساعد البقاء في الحارة، مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل/إيقاف، مساعد تفادي الاصطدامات من البقع العمياء، تفادي الاصطدام بالمشاة أوتوماتيكياً، التشغيل بدون مفتاح، التنبيه عند نسيانك اغراضك بالمقاعد الخلفية، عدم فتح الأبواب الخلفية عندما يكون هنالك جسم يقترب منها.

بعد ذلك تأتي فئة S بسعر 33,990$ (127,460 ريال)، وفوق جميع مميزات LX تضيف إليها جنوط 20 إنش، رف بالسقف، شبك فاخر وزخرفات إضافية بالخارجية، فتحة سقف، 10 وضعيات تعديل مقعد السائق، مقاعد أمامية مدفأة، 7 مقاعد (أصبحت منفصلة بالصف الثاني)، زخرفات داخلية محدثة.

ثم هنالك فئة EX بسعر 37,090$ (139,100 ريال) وفوق جميع مميزات S تضيف مقاعد بالجلد، الملاحة بالأقمار الصناعية مع شاشة 10.25 إنش، 8 وضعيات تعديل مقعد الراكب، مقاعد أمامية مبردة، 8 مقاعد، مساعد القيادة على الطرق السريعة، تظليل النوافذ الجانبية بصف المقاعد الثاني، فتح الحقيبة الخلفية عبر ضغطة زر بالمفتاح.

أما بالنسبة إلى أعلى فئة SV فإن سعرها 41,490$ (156,830 ريال) وتجلب جنوط 20 إنش سوداء رياضية، مصابيح أمامية LED بروجيكتور ومصابيح ضباب LED، فتحتين سقف، 7 مقاعد (أصبحت منفصلة بالصف الثاني)، رؤية محيطية ومراقبة النقاط العمياء.

إذا كنت قادراً على إنفاق 4,000$ (15,000 ريال) أخرى، فإنك ستحصل على حزمة SX بريستيج والتي تضيف إليك نظام دفع رباعي (الدفع الأمامي قياسي بجميع الفئات)، جلد نابا بالمقاعد، مسند رأس وزخرفات فاخرة، شاشة عرض علوية، مقاعد مدفأة ومبردة بالصف الثاني ومقود مدفيء.

هذا ويذكر بأن جميع فئات كيا تيلورايد 2020 تأتي حصرياً بمحرك 3.8 لتر 6 سلندر قوة 291 حصان وعزم دوران 355 نيوتن متر، وسيعرضها الوكيل الحصري الجبر في السعودية خلال أبريل 2019.