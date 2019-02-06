كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "رولز رويس": سيارات "كولينان"كانت مخصصة من قبل عملائهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن رولز رويس عاشت في عام 2018 الماضي أفضل أيامها, خصوصاً بعد إطلاق أول سيارة SUV بتاريخها كولينان والتي جعلت الطلب عليها يربك رولز رويس. حيث قامت الشركة بتوظيف 100 موظف إضافي في مصنعها ليتجاوز عدد موظفيها الـ 2,000 موظف لأول مرة.

حيث يبدأ سعر كولينان من 325,000 دولار أي حوالي 1,218,750 ريال. وبالطبع كونها سيارة فارهة فإنه يمكنك تخصيصها كما تشاء و بإضافاتك الخاصة. مثلا يمكنك إضافة زخارف خاصة في الداخل, صحون سجائر خاصة, برادات للشراب, تقليمات من الذهب عيار 9 قيراط. وتأتي معظم هذه الإضافات بسعر 17,000 دولار. بينما يمكنك إضافة حقيبة خاصة للنزهة من رولز رويس بسعر 46,000 دولار!

المثير في الموضوع هو تصريح رئيس رولز رويس والذي أكد بأن جميع سيارات كولينان المباعة كانت مخصصة كل على حدة, بمعنى أنه من المستحيل أن تجد سيارتي كولينان بنفس المواصفات و الإضافات! بينما كانت السيارة الأبرز لدى الشركة فانتوم, فإن السيارات المخصصة منها كانت تبلغ 90% من إجمالي السيارات المباعة منها حول العالم.