“شرطة دبي” إسقاط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “اللواء عبدالله خليفة المري” القائد العام لشرطة دبي، عن مبادرة لتسوية المخالفات المرورية بتوجيهات من صاحب السمو “الشيخ محمد بن راشد”؛ تحفيزاً لجميع السائقين للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وخفضاً لمؤشرات حوادث الطرق والوفيات. وتتيح المبادرة لمن يلتزم بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب مخالفات أخرى لمدة: 3 أشهر تسقط عنه 25% من مخالفاته.

6 أشهر تسقط عنه 50% من مخالفاته.

9 أشهر تسقط عنه 75% من مخالفاته.

عام تسقط عنه جميع مخالفاته.

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