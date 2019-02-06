تعرف على التقنيات المستقبلية التي تستخدمها الشركات بتصنيع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني والتكنولوجي الهائل في صناعة السيارات، تسابقت الشركات العالمية في صناعة السيارات في تقديم تقنيات حديثة لم يكن يتصور أن نشهدها في يوم من الأيام.

هذه التقنيات والتي تعتمد على مكونات بسيطة ومرنة مثل ألياف الكربون والألومنيوم، والزجاج المقوى، وأيضاً الطباعة ثُلاثية الأبعاد، سوف تساعد في صناعة أجزاء خفيفة جداً للسيارات وأقوى من سابقتها بكثير، كما تمتلك هذه الأجزاء تكنولوجيا هائلة في التشغيل، وخلال السطور التالية سوف نلقي نظرة عليها.

1- استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد

ستشهد الفترة القادمة استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد في كثير من أجزاء السيارة، ولن يكون استخدامها محدد مع المكونات البلاستيكية فقط، ولكن مع مواد ومكونات أكثر تقدماً وتعقيداً، وكمثال على ذلك بدأت بوجاتي في تصنيع مكابحها بتقنية الطباعة ثُلاثية الأبعاد من التيتانيوم، كما استخدمتها بي ام دبليو في تجهيز بعض مكونات آلية فتح السقف في طراز i8.

2- استخدام مواد متنوعة مركبة

بدأ استخدام مواد منوعة مركبة في صناعة أجزاء السيارات، حيث ستكون أخف وأقوى من سابقتها، مثل الفولاذ عالي الصلابة، البلاستيك الأسود، والبلاستيك الحراري المُقوّى بألياف الزجاج، وحالياً تعمل بورش على استخدام هذه المواد والتي أطلقت عليها اسم “مُركّبات الألواح العضوية” في تصنيع وهندسة عمود السقف الأمامي ليصبح أصلب وأقل وزنًا، وتمنع المواد الجديدة هذه السقف من الانطباق في حال انقلاب السيارة.

كما استخدمت بورش هذه المواد في طرازاتها الحالية في باناميرا الجديدة وسبايدر 918، حيث يمكن رؤية دوّاسة المكابح داخل المقصورة، والتي تظهر بها ألياف سوداء، وهي عبارة عن ألواح من ألياف الزجاج المُصنّعة حراريًا على إطار مقوى بألياف الزجاج، وهي مادة متجانسة وأخف من المعدن ومستقرة بشكل دائم.

3- استخدام زجاج غوريلا Gorilla Glass

يتمتع هذا الزجاج والذي يستخدم حالياً في معظم الجوالات الذكية بالكثير من المزايا، ومنها أنه رقيق ذو قوة عالية مع خصائص بصرية مثالية، ومع أنه يشبه البلاستيك إلا أنه مقاوم للكسر أعلى بـ 40%، وهو يعزل الأشعة فوق البنفسجية بما يُقارب 100%، ويقلل الحرارة الداخلة إلى المقصورة والضوضاء كذلك، وتستخدم مادة مشابهة له حالياً في النافذتين الجانبيتين الصغيرتين في بورش 918 سبايدر.

كما أن هذا الزجاج المذهل، سيتم استخدامه في مناطق كبيرة من زجاج مقصورة السيارات القادمة، لتمتعه بإمكانية نقل المعلومات وامتلاكه حساسية اللمس والإيماءات مثل نموذج النوافذ الذي رأيناه من تويوتا، والذي يُتيح الرسم ويُكبّر أجزاء من محيط السيارة ويقيس المسافات وغيرها، كذلك يمكن ادخال تطبيقات عديدة تناسب الأطفال والبالغين على حد سواء.

4- استخدام مواد طبيعية وكيميائية ومواد معاد تصنيعها

ومن التقنيات الحديثة التي سيتم استخدامها في تصنيع أجزاء السيارات، استخدام فورد رغوة الصويا في مكونات تصنيع المقاعد، ونبات الكناف المستخدم في حشو الأبواب وقش القمح لتقوية صناديق التخزين، وقشور الأرز لتقوية البلاستيك، كما تستخدم لينكون حالياً ألياف السيليلوز من الأشجار في صُنع مساند اليد في سياراتها.