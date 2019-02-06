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الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن مرسيدس تقترب من إطلاق نسخة X-Class الطويلة، حيث ظهرت البيك اب بدون أي تمويه، ما يعني قرب انتهاء اختبارها.
وبينما لم تكشف مرسيدس من قبل عن وجود X-Class المطولة أو تفاصيل عنها، يبدو أن البيك اب قد تستفيد من محرك أقوى عن الحالي بسعة 3 لتر 6 سلندر وبقوة 255 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، بل ربما تأتي بمحرك 4 لتر 8 سلندر.
هذا ولن تكتفي البيك اب المطولة بحجم الصندوق الجديد، حيث رصدت الصور النموذج الاختباري مع صندوق يكاد يكون بالحجم القياسي، ويبدو أن مقدمة السيارة أصبحت أطول ما يعني غالبا أنها تستخدم قاعدة عجلات كبيرة وهذا يشير إلى احتمال تغير مكوناتها خاصة التعليق الخلفي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس X-Class النسخة الطويلة تظهر أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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