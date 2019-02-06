لتجنب الحوادث في الطقس السيء.. نصائح وخطوات عليك الالتزام بها

هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو - نشاط الرياح - عواصف ترابية

تشهد القاهرة وعدد من المحافظات المصرية في هذه الأيام موجة من الطقس السيئ وهطول أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية، وتصل إلى حد السيول على مناطق في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتعد قيادة السيارات من المهام اليومية لملايين المصريين، وفي هذه الأجواء تزداد مخاطر حوادث السير، وخاصة عند القيادة بالطرق الزلقة بفعل تجمع الأمطار، حيث ترتفع درجة صعوبة التحكم بالسيارة ويقل تأثير الفرامل.

ولتفادي مخاطر الحوادث في هذه الأجواء، يمكن اتباع النصائح التالية:-

1- تجنب السرعة الزائدة على الطرق و التزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق لان السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب و تزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.

2- أنظر بعناية في الاتجاهين – مرتين – قبل أن تدخل في تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة حيث يمكن أن تكون في مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامي فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتي قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

3- لا تندفع مسرعاً في تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر و هذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعاً قاطعاً للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

4- أنظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع في حالة الدوران مثلاً؛ عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة في اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو - نشاط الرياح - عواصف ترابية

5- توقع التغييرات المفاجئة في السير لانه فى حالة السير في الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالي والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعد لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة

6- تعرف على المنطقة الغير مرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية ريما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه في المرآة هذه في غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة- لا تعتمد فقط على المرآة.

هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو - نشاط الرياح - عواصف ترابية

7- خذ حذرك من المنطقة الغير مرئية للسائقين الآخرين و اتخذ مزيد من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التي ليس لها مرونة في السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) في حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك

8-خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة و راعي اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية؛ فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق

9-لا تقترب بشدة من السيارة التي أمامك و أترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك عند سيرك وعند توقفك في الطرق السريعة هذه يمكن أن تجنبك تلف الصدام تذكر أن تترك مسافة أكبر في حالة زيادة سرعتك أو في حالة أن الطريق زلقة و في حالة التوقف على منحدر خلف سيارة ذات ناقل سرعة يدوي ترك مسافة أكبر تجنبك اصطدام السيارة بك في حالة انزلاقها للخلف.

10-دائماُ اجعل السيارة في حالة تشغيل سليم و لا تتأخر عن أجراء الصيانة الوقائية والإصلاحات بسيارتك افحص عمق مداس الإطارات وضغط النفخ بصفة دورية و أضبط الفرامل وزوايا الاطارات عند الاحتياج لذلك