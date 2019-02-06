رغم الركود.. ارتفاع مبيعات "أوبل أسترا" تيربو

كتب: باسل الحلواني

رغم حالة الركود التي يمر بها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وانحسار مبيعات غالبية العلامات التجارية، إلا أن مبيعات السيارة الألمانية أوبل أسترا تيربو، واصلت ارتفاعها.

وقال أمير سليمان، مدير المبيعات بإحدى صالات العرض، إن أداء السوق يشهد

تحركا لبعض الطرازات، وفي مقدمتها أوبل أسترا تيربو، في ظل السعر التنافسي الذي يقدمها به وكيلها في مصر "المنصور للسيارات".

وتوقع "سليمان"، تحسن المبيعات خلال الأيام القادمة، في ظل استقرار الأسعار

بعد التخفيضات التي أقرتها الشركات، وذلك رغم استمرار حملات المقاطعة، وتضامن قطاع كبير من المستهلكين معها.

ووفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن "أوبل" استطاعت فى عام 2018 زيادة مبيعاتها إلى 5631 وحدة مقارنة بـ4351 وحدة عام 2017.

وكان "المنصور للسيارات"، قد طرح أوبل أسترا تيربو، لأول مرة خلال شهر نوفمبر الماضى.