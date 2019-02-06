كتب: باسل الحلواني
رغم حالة الركود التي يمر بها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وانحسار مبيعات غالبية العلامات التجارية، إلا أن مبيعات السيارة الألمانية أوبل أسترا تيربو، واصلت ارتفاعها.
وقال أمير سليمان، مدير المبيعات بإحدى صالات العرض، إن أداء السوق يشهدتحركا لبعض الطرازات، وفي مقدمتها أوبل أسترا تيربو، في ظل السعر التنافسي الذي يقدمها به وكيلها في مصر "المنصور للسيارات".
وتوقع "سليمان"، تحسن المبيعات خلال الأيام القادمة، في ظل استقرار الأسعار
ووفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن "أوبل" استطاعت فى عام 2018 زيادة مبيعاتها إلى 5631 وحدة مقارنة بـ4351 وحدة عام 2017.
وكان "المنصور للسيارات"، قد طرح أوبل أسترا تيربو، لأول مرة خلال شهر نوفمبر الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الركود.. ارتفاع مبيعات "أوبل أسترا" تيربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.