كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات الفطيم، وكيل هوندا في مصر، عن خصم على طراز "سيتي"، بقيمة 45 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة 369 ألف جنيه بدلاً من 414 ألف جنيه.
وكانت "النيل للتجارة والهندسة"، قد أقرت منذساعات، خصم 86 ألف جنيه، على أسعار السيارة "سيفيك"، ليصل سعرها إلى 449 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.
وقال وكيل العلامة اليابانية إن هذه التخفيضات تأتي بعد نجاح "النيل للتجارة"
وكان من عدد من وكلاء السيارات الأوروبية، والتركية في مصر، قد أقروا تخفيضات على أسعار طرازاتهم عقب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات أوروبية المنشأ، وخفض الجمارك على السيارات التركية لتصل إلى 90%.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "هوندا" يعلن تخفيضات على "سيتي" بعد ساعات من تراجع أسعار "سيفيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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