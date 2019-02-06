وكيل "هوندا" يعلن تخفيضات على "سيتي" بعد ساعات من تراجع أسعار "سيفيك"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات الفطيم، وكيل هوندا في مصر، عن خصم على طراز "سيتي"، بقيمة 45 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة 369 ألف جنيه بدلاً من 414 ألف جنيه.

وكانت "النيل للتجارة والهندسة"، قد أقرت منذ

ساعات، خصم 86 ألف جنيه، على أسعار السيارة "سيفيك"، ليصل سعرها إلى 449 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

وقال وكيل العلامة اليابانية إن هذه التخفيضات تأتي بعد نجاح "النيل للتجارة"

في الحصول على شهادة "يورو 1" من الشركة الأم بتركيا، والتي تتيح للواردات ذات المنشأ الأوروبي، وكذلك التركي، التمتع بتخفيضات جمركية.

وكان من عدد من وكلاء السيارات الأوروبية، والتركية في مصر، قد أقروا تخفيضات على أسعار طرازاتهم عقب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات أوروبية المنشأ، وخفض الجمارك على السيارات التركية لتصل إلى 90%.