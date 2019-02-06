بي إم دبليو الفئة الثامنة الإصدار الأول تظهر بتصميم أكثر تميزاً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن الإصدار الأول من الفئة الثامنة، وهي تأتي بتحسينات أبرزها الطلاء المعدني الخاص.

وقد قامت بي ام دبليو بإضافة عجلات معدنية خفيفة الوزن بقياس 20 بوصة قضبانها على شكل حرف Y والذي تم صقله باللون الأسود اللامع، كما يحتوي الموديل خطوط محددة للزجاج، لمسات سوداء فاخرة للشبكة الأمامية وإطارات النوافذ ونهايات العادم، بالإضافة إلى أنه بتكلفة إضافية يمكنك الحصول على السيارة بألياف الكربون أو سقف مصقول بالكربون.

تستضيف الداخلية عددًا من ترقيات بي إم دبليو وهذا يجعل الإصدار أكثر خصوصية من الفئة الثامنة القياسية، حيث هنالك مجموعة كاملة من جلود “ميرينو” بالعاج الأبيض والأزرق الليلي، ويُغطى السقف ببطانة من ألكانترا ذات اللون الأزرق الليلي، أما عجلة القيادة فإن عليها علامة M الرياضية مع لمسات سوداء تغطي لوحة القيادة.

من بين قائمة الأشياء الجديدة، هناك نظام صوتي فاخر، نظام المعلومات الترفيهي iDrive ومقبض وحدة التخزين وزر بدء التشغيل والإيقاف ورافعة ذراع نقل الحركة المضيء.

لا توجد أي تغييرات ميكانيكية، حيث ستتوفر الفئة الثامنة الإصدار الأول بمحرك تيربو مزدوج 4.4 لتر 8 سلندر قوة 523 حصانًا وعزم دوران 750 نيوتن.متر وتحتوي على ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الأربعة، ما يطلق السيارة من 0-100 كم/س في غضون 3.7 ثانية.

هذا ومن المقرر أن يبدأ إنتاج بي ام دبليو الفئة الثامنة 2020 الإصدار الأول في ألمانيا، وسيقتصر على 400 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم.