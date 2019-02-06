نيسان باثفايندر 2019 تحصل على إصدار خاص

الخليج ٣٦٥ نت – ترحب نيسان باثفايندر بإضافة روك كريك الجديدة والتي تم الكشف عنها في معرض شيكاغو للسيارات، وقد أكدت الشركة أن الموديل الجديد الذي يحتوي على ثلاث صفوف داخلية من المقاعد مستعد تمامًا لخوض الطرق الوعرة.

تقتصر نسخة روك كريك الخاصة على فئات SV وSL بالدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، وهي تكلفك 995 دولار (3,730 ريال سعودي)، ما يوفر لك عجلات عريضة 18 بوصة مناسبة لجميع المواسم أي تعطيك الراحة طوال العام، ورفارف كبيرة وحواجز وعتبات جانبية، تتميز السيارة كذلك ببعض اللمسات الفنية السوداء في تصميمها الخارجي وهي الواجهة الأمامية والخلفية والشبك وقضبان السقف ومقابض الأبواب وأغطية المرايا والشارات.

تمتد اللمسات الفنية إلى الداخل، حيث النسخة الجديدة تتضمن مقعدين بلونين مختلفين وشارات خاصة بالمقعد الخلفي وخياطة متباينة، والتي تصل إلى جانبي الأبواب من الداخل ومسند الكونسول وعجلة القيادة كذلك.

لإضفاء الاعتمادية على السيارة، تم تزويدها بخُطاف خلفي يستطيع شد حمولة وزنها 3 طن بسهولة، وتتميز السيارة كذلك بوجود محرك V6 سعة 3.5 لتر ويعطيك قوة 284 حصانًا وناقل حركة CVT متغير لدفع أفضل.

تأتي روك كريك من نيسان باثفايندر بخيارين إضافيين: الحزمة التقنية والتي تُضيف قيمة قدرها 980 دولارًا إلى سعر السيارة الأصلي ويشمل نظام ملاحة وخاصية التدفئة بالمقاعد وعجلة القيادة ومرايا دقيقة في أسوأ الظروف الجوية، أما الخيار الآخر فهو بريميوم والذي يكلفك 2,110 دولار (7,900 ريال سعودي وهي حصرية لفئة SL من إصدار روك كريك وتشمل نظام صوتي رائع وفتحة سقف بانورامية.

يبدأ سعر نيسان باثفايندر روك كريك SV من 35,265 دولار (132,250 ريال سعودي) أما فئة SL فتبدأ من سعر 38,915 دولار (145,930 ريال سعودي)، مع الأخذ بالاعتبار أن الأسعار المذكورة حصرية على الولايات المتحدة.