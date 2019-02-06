“بالصور” أول نسخة بوجاتي شيرون سبورت تصل إلى مالكها الخليجي

الخليج ٣٦٥ نت – مر عام منذ أن أعلنت بوجاتي عن شيروت سبورت في معرض جنيف للسيارات عام 2018، وقد استغرق الأمر بعض الوقت كي تدخل في حيز الإنتاج، ولكن بعد طول انتظار، بدأ تسليمها إلى العملاء، وأول نسخة منها غادرت المصنع بالفعل لتتوجه إلى مرآب مالكها الخليجي.

تعتبر شيرون سبورت أخف وزناً بمقدار 18 كجم، كما أُعيد ضبط تعليقها الهوائي وتوجيهها وديناميكيتها الهوائية، ما يعطيها مظهراً أكثر تألقاً.

هذا هو النموذج الوحيد الذي رأيناه من السيارة باللون الأحمر والأسود وهيكلة بألياف الكربون، في حين أن الداخلية مشبعة بالزخرفات الذهبية.

يذكر بأن بوجاتي شيرون سبورت حصلت على تحديثات ديناميكية مقارنة بشيرون القياسية، لكنها تأتي بالمحرك نفسه رباعي التيربو 8 لتر 16 سلندر قوة 1,500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر بناقل حركة مزدوج سبع سرعات.