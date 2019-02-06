كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح للحفاظ على مساحات زجاج السيارة أثناء هطول الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال فترة الشتاء، نستخدم مساحات الزجاج بكثرة، ولكن يلجأ السائقين إلى تغييرها في هذه الفترة، مما جعل نادي السيارات الألماني ينصح السائقين باتباع التالي.

ينصح نادي السيارات (ADAC) الألماني بوضع قطعة قماش على الزجاج أثناء عملية التغيير؛ نظرا لأن مساحات الزجاج قد ترتد سريعا على سطح الزجاج الأمامي للسيارة، وهو ما قد يتسبب في تعرض الزجاج لخبطة مفاجئة.

وأضاف الخبراء الألمان أنه من الأفضل شراء مساحات الزجاج الجديدة من المتاجر المتخصصة، التي تحرص على عرض هذه السلع بعناية؛ نظرا لأن تراكم المنتجات والسلع فوق بعضها يؤدي إلى فقدان خصائصها على المدى الطويل.

وعندما تظهر آثار تلطيخ على الزجاج بفعل مساحات الزجاج، فإنه يتعين على صاحب السيارة محاولة تنظيف أنصال المساحات المطاطية بحرص مع استعمال قطعة قماش مبللة، ولا يجوز أبدا استعمال منظف الزجاج؛ نظرا لأنه قد يؤدي إلى تلف طبقة المطاط الرقيقة، غير أنه يجب استعمال منظف الزجاج عند تنظيف الزجاج الأمامي بالسيارة لتحسين الرؤية أثناء القيادة.