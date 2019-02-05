كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع كبير في مبيعات السيارات بالأسواق الأمريكية خلال يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الشتاء القارس والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية بتداعياتهما على سوق السيارات بالبلاد، مع إعلان العديد من الشركات الكبرى لصناعة السيارات عن مبيعات ضعيفة بداية عام 2019.

وقالت شركة تويوتا اليابانية العملاقة للسيارات إنها باعت فقط 156 ألف سيارة جديدة بتراجع نسبته 6.6 بالمئة في السوق الأمريكية في يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتعين على شركتي نيسان ومازدا اليابانيتين المنافستين أن يتعاملا مع تراجع بنسبة 19 و20 بالمئة من مبيعاتها على التوالي خلال الشهر المذكور.

وقالت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات إن عدد السيارات المباعة في يناير تراجعت بنسبة 6.7 بالمئة ليصل إلى 23 الفا و74 سيارة.

وكان من بين الفائزين، شركة فيات كرايسلر التي سجلت زيادة في مبيعاتها بنسبة 2.5 بالمئة.

كما حققت شركة هوندا اليابانية زيادة طفيفة بنسبة 1.5 بالمئة.

ولم تصدر بعد بيانات العديد من شركات السيارات الأخرى.