كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس واجن تشوقنا لسيارتها المنتظرة "Dune Buggy" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فولكس واجن عن صورة تشويقية للسيارة الرملية الكلاسيكية Dune Buggy بهيئة سيارة اختبارية ستكشف عنها في مارس. تعيد السيارة ذكريات فولكس واجن بيتل التي كانت تدخل إلى ورش التعديل لتخرج كسيارة رملية، ولكن فولكس واجن تهدف بسيارتها الاختبارية إلى استعراض قدرات قاعدة عجلاتها الكهربائية، لا إلى مجرد إعادة ذكريات من القرن الماضي.

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