تعرف على أهم مشاريع وزارة النقل لتطوير طرق المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت وزارة النقل 8 مبادرات لتطوير وتحسين جميع طرق المملكة وفق أفضل المواصفات العالمية وأدق معايير السلامة؛ لبناء شبكة طرق حديثة وتحقيق رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه المبادرات، مايلي: تحسين تكلفة دورة حياة الطرق. رفع كفاءة البنية التحتية للنقل. تعزيز مستوى المواصفات الفنية للطرق وجودتها. ربط مدن ومناطق المملكة بطرق سريعة. رفع مستوى ومتطلبات السلامة المرورية. تطوير الطرق وزيادة مساراتها. تحسين أداء الطرق. تسهيل حركة المسافرين على الطرق السريعة. واستكمالاً لمشروع تطوير شبكة طرق حديثة، فقد وقّعت الوزارة عقود الإشراف والتنفيذ لـ88 مشروع تشمل جميع مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 5.13 مليار ريال. ويختلف عدد المشاريع باختلاف المنطقة، كالتالي: 15 مشروع في منطقة الرياض بتكلفة 604 ملايين ريال.

15 مشروع في منطقة مكة المكرمة بتكلفة 984 مليون ريال.

13 مشروع في عسير بتكلفة 822 مليون ريال.

8 مشاريع في منطقة حائل بتكلفة 350 مليون ريال.

6 مشاريع بالمنطقة الشرقية بتكلفة تزيد على 622 مليون ريال.

6 مشاريع في المدينة المنورة بتكلفة 173 مليون ريال.

5 مشاريع في تبوك بتكلفة 245 مليون ريال.

4 مشاريع في الحدود الشمالية بتكلفة 171 مليون ريال.

3 مشاريع في جازان بتكلفة 36 مليون ريال.

3 مشاريع في القصيم بتكلفة 330 مليون ريال.

2 مشروع في الجوف بتكلفة 95 مليون ريال.

2 مشروع في الباحة بتكلفة 60 مليون ريال.

2 مشروع في نجران بتكلفة 14.7 مليون ريال. بالإضافة إلى مشاريع السلامة المرورية، والتي بلغت 5 مشاريع بتكلفة تتجاوز 621 مليون ريال، وتشمل مسح وتقييم الطرق، باستخدام سيارات مجهزة بأحدث التقنيات والتي شملت كاميرات تصوير عالية الدقة أمامية وخلفية، برنامج مخصص لقراءة التقارير المرئية وتحليلها، حساسات ليزر لكشف مشاكل الطريق بشكل آلي، بالإضافة إلى مجسات تعمل على مسح مستمر لحالة الطريق خلال سير هذه السيارات.

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