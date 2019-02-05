كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مر.. جيلي تكشف عن سيارتها الـ SUV كوبيه "FY11" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أيام من الكشف جزئيًا عن أول SUV كوبيه من الصين ها هي جيلي تكشف عن السيارة رسمياً وبشكل كامل.

تأتي جيلي FY11 كما هو اسمها بتصميم كوبيه مميز ومتناسق، ودون التخلي عن هوية جيلي التصميمية فقد نجحت في إبراز هويتها في الواجهة الأمامية، وتمييز السيارة بهوية رياضية بسيطة. وتأتي داخلية السيارة بالأناقة والبساطة نفسها مع تقنيات حديثة، حيث نجد شاشتين على الكونسول أحدها للوحة العدادات والأخرى للنظام الترفيهي، مع تداخل أنيق للألوان والمواد المستعملة. وحصلت السيارة على مقاعد رياضية وعصا ناقل الحركة بتصميم رياضي إلى جانب مجموعة أزرار التحكم بإعدادات السيارة بمتناول يد السائق. وبالرغم من أن جيلي لم تكشف عن الكثير من التفاصيل إلا أنه من المتوقع وجود ميزات مثل دعم الهواتف الذكية ونظام الملاحة.

تحت الهيكل نجد أن جيلي استعملت قاعدة عجلاتها الموحدة نفسها التي استعملتها فولفو لأجل XC40، وحصلت جيلي FY11 على محرك 2.0 لتر تيربو ديزل ينتج 235 حصان، وستتوفر السيارة بالدفع الأمامي أو الخلفي.

نتسائل الآن ما إذا كانت منافسات جيلي قد ترغب بإنتاج SUV كوبيه أيضاً أو أنها لا تنوي ذلك.